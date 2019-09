Parlamentspause vor Brexit ist rechtswidrig!

Paukenschlag in London! Das britische Höchstgericht hat in einer historischen Entscheidung die von Premier Boris Johnson veranlasste und von Königin Elizabeth II. verkündete Parlamentspause vor dem Brexit für verfassungswidrig und nichtig befunden. Die Abgeordneten werden bereits am Mittwoch wieder zusammentreten. Johnson, der derzeit an der UNO-Generalversammlung in New York teilnimmt, forderte nach Bekanntwerden des Urteils Neuwahlen. Zu Rücktrittsaufforderungen äußerte sich der konservative Politiker nicht, allerdings wird er nach Abhalten seiner Rede vor der UNO vorzeitig aus den USA abreisen.