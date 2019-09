Anif-Bus mit Lack besprüht: „Eine echte Sauerei“

Vor der „englischen Runde“ in der Regionalliga Salzburg und dem Auswärtsspiel am Dienstag bei der Salzburger Austria herrscht beim USK Anif Aufregung. Der Grund: In der Nacht von Samstag auf Sonntag, also nach dem Heimmatch gegen den SAK, wurde der vorm Stadion abgestellte Mannschaftsbus mit Lack besprüht. Der Schriftzug „SVG“ ist an mehreren Stellen „verewigt“, auch auf der Windschutzscheibe. SVG – das ist das Kürzel des Erzrivalen SV Grödig. Doch dass die „Schmierfinken“ vom Nachbarn kamen, daran glaubt selbst Anif-Obmann Norbert Schnöll nicht. „Das macht keiner vom SV Grödig. Aber es ist eine Schmieraktion gegen den Verein, eine mutwillige Beschädigung, eine echte Sauerei“, betont Schnöll, der bei der Täterfrage noch im Dunklen tappt.