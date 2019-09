Trump „crasht“ Thunbergs Klima-Abrechnung vor UNO

„Menschen leiden. Menschen sterben. Wir befinden uns am Anfang eines Massen-Aussterbens, und alles, woran Ihr denken könnt, sind Geld und Märchen von ewigem Wachstum. Wie könnt Ihr es wagen!“, beklagte die 16-Jährige am Montag in New York. Wenn der Umweltschutz ernst genommen würde, müsste sie nicht in New York sein, sagte Thunberg, die sich für ihren Kampf ein Jahr vom Unterricht befreien lassen hat. „Ich wäre in der Schule, auf der anderen Seite des Ozeans.“ Dass sie dies nicht könne, sei Schuld der Politiker: „Ihr habt mit euren leeren Worten meine Träume und meine Kindheit gestohlen“, sagte die Schwedin wütend.