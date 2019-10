Wie kommt der Honig ins Glas?

Bei der AbHof-Tour erhält man tiefe Einblicke in die Stadtimkerei. Im ersten Teil der Tour entführt Sabrina die Kursteilnehmer zu zwei verschiedenen Standorten, an denen die Bezirksbienen fleißig Nektar sammeln. Der Erste inmitten eines wunderschönen Parks, der Andere am Dach einer Uni mit sehenswertm Ausblick.