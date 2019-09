Ein buntes Dankeschön am Ende des Sommers

Es war kein leichter Sommer für Tirols Almbauern. Spät hat die Saison begonnen, der Schnee hat viele Schäden verursacht. Danach Hitze und hitzige Diskussionen um das Miteinander von Wanderern und Kühen. Doch am Ende überwiegt die Freude darüber, dass die meisten Tiere wohlbehalten wieder im Stall sind. Vielerorts finden in diesen Wochen Almabtriebe statt. In Kufstein war es der letzte seiner Art.