FPÖ drängt auf mehr „Haft in der Heimat“

FPÖ-Chef Norbert Hofer will, sollte seine Partei nach der Nationalratswahl die Möglichkeit zu Koalitionsverhandlungen bekommen, die Initiative „Haft in der Heimat“ weiter vorantreiben. Die Zahl jener verurteilter ausländischer Staatsbürger, die ihre Haftstrafe in ihren Heimatstaaten absitzen, ist für die Blauen nämlich noch immer viel zu gering, wie Hofer auch in der krone.at-Elefantenrunde am Freitagabend betonte.