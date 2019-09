So schön war der Familienrenntag in Ebreichsdorf

„Wir haben letzten Sonntag dank des Gewinns der „Krone“ einen tollen Tag im Magna Racino in Ebreichsdorf erlebt. Nachdem wir uns die Vip Karten abgeholt haben, sind wir mal essen gegangen. Es gab am Buffet eine große Auswahl, schmeckte sehr gut und man hatte eine tolle Aussicht auf die Rennbahn. Danach haben wir uns von der Tribüne aus Rennen angesehen und auch schon die Sportwagen, von denen mein Sohn sehr begeistert war. Danach fuhren diese eine Runde und wurden vorgestellt. Anschließend besuchten wir das Nachspeisenbuffet nochmal und schauten uns vom Restaurant aus auch das Kamelrennen an. Es hat uns sehr gut gefallen und wir danken für den Gewinn.“