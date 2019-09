Deichkind: Die Lust am schrägen Dadaismus

Was sie neben politischen und vor allem zwischenmenschlichen Themen verstärkt in den Mittelpunkt stellen, ist der gegenwärtige Konsumzwang, der längst nicht nur die vorlaut verschriene „Generation Y“ betrifft. „Gewinne gewinne“ oder „Powerbank“ prangern derartige Verfehlungen in der Gesellschaft relativ deutlich an und zeigen, dass sich Deichkind vermehrt als trojanisches Pferd im zwanglosen Partyleben zu erkennen geben. Spaß ja, aber bitte mit den nötigen Dosen Weltverständnis und Verantwortungsbewusstsein. So mäandern die Hamburger einmal mehr geschickt durch alle möglichen Gegenwartsprobleme und -sorgen, ohne sich dabei in Detailreichtum zu verrennen oder moralingesäuert zu nerven. „Wer sagt denn das?“ ist nichts weniger als ein musikalisch buntes, dadaistisches Meisterwerk, das die Grenzen zwischen klanglicher Obskurität und performativer Prägnanz einmal mehr erweitert. Live zu sehen am 21. Februar in der Wiener Stadthalle. Karten erhalten Sie unter www.oeticket.com.