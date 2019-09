85-Jährige getötet: Täter war ihr Vermögensberater

Zu einem weitaus größeren Krimi hat sich die Bluttat am Montagabend in Thomasberg bei Edlitz in Niederösterreich entwickelt. Ging man zunächst von einem blutigen Raubüberfall auf eine wohlhabende Pensionistin in ihrem Eigenheim aus, sollten die polizeilichen Ermittlungen die wahren Hintergründe der Tat nach und nach aufdecken. Tatsächlich handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter nicht um einen der Pensionistin völlig unbekannten Mann. Vielmehr ist er ihr Bankberater - sein Motiv für die Gewalttat an der Frau: Streit um Geld.