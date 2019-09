Pensionistin starb bei brutaler Home Invasion

Ein gewalttätiger Überfall hat am Montagabend eine beschauliche Gemeinde in der Buckligen Welt in Niederösterreich erschüttert. In Edlitz, rund 30 Kilometer südlich von Wiener Neustadt, wurde eine Pensionistin von mindestens einem Einbrecher überrascht. Sie starb bei dem Überfall. Wenig später wurde ein Mann in unmittelbarer Nähe von einem Lkw erfasst und verletzt - die Polizei vermutet, dass es sich dabei um den Täter handeln könnte.