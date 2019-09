Überfall in Edlitz: Täter und Opfer kannten sich

Dass die Gewalttat am frühen Montagabend, die mit dem Tod der Pensionistin endete - sie dürfte aufgrund von stumpfer Gewalteinwirkung gestorben sein -, mit dem Unfall auf der A2 etwa drei Stunden später zusammenhängen dürfte, gab die Polizei bereits in der Nacht auf Dienstag bekannt. So gebe es Hinweise, dass der Mann zuvor in Tatortnähe gewesen sei.