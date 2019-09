Erntehelferin aus Rumänien von Traktor erdrückt

Gegen 13.15 Uhr geriet in einem steil abfallenden Obstgarten in Mitterdorf an der Raab (Bezirk Weiz) aus bislang unbekannter Ursache ein Erntetraktor ins Rutschen und konnte von der 28-jährigen Lenkerin aus dem Bezirk Weiz nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden. Die 44-Jährige wurde dabei von der am Traktor angebrachten Erntebühne gegen eine Hagelschutzsäule gedrückt und eingeklemmt.