Tiroler Fahrverbote: 27.000 Zurückweisungen

Die Fahrverbote auf dem niederrangigen Straßennetz in mehreren Tiroler Bezirken, um Stau-Ausweichverkehr zu verhindern, sind mit Sonntag 19 Uhr zu Ende gegangen. Insgesamt habe es seit Inkrafttreten der Verbote mit 20. Juni 27.000 Zurückweisungen gegeben, teilte das Land am Montag in einer Aussendung mit. Die Landesregierung zog eine positive Bilanz.