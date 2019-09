Twitter-Marathon: So eifrig „zwitscherte“ Polizei

Überaus eifrig ist bei der Wiener Polizei im Rahmen ihres 24-Stunden-Twitter-Marathons „gezwitschert“ worden. Insgesamt 731 Tweets - und damit mehr als im Vorjahr - wurden in der Zeit von 7 Uhr früh am Samstag bis 7 Uhr früh am Sonntag gepostet. Das dabei offenbarte Einsatzspektrum der Beamten war - wie erwartet - groß, ebenso auch die Portion Wortwitz, mit dem so manches Posting gewürzt war.