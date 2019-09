WKO Wien: Rauchverbot „in aller Ruhe besprechen“

Das Rauchverbot in der Gastronomie ist beschlossen und tritt am 1. November in Kraft. Nach zahlreichen Protesten vieler Nachtlokal-Betreiber könnte jetzt eventuell eine Ausnahmeregelung für Nachtgastronomen kommen. Die Details dazu hat krone.tv-Moderator Gerhard Koller mit dem Gastronomie-Spartenobmann der Wiener Wirtschaftskammer, Peter Dobcak, besprochen. Den ganzen Talk sehen Sie im Video oben.