Rauchverbot in Gastronomie ab November fix

Nationalrat war nach VfGH-Urteil am Zug

Der Nationalrat war jetzt am Zug, ein Verbot durchzusetzen, nachdem der Verfassungsgerichtshof nach einem Antrag der Wiener Landesregierung Mitte Juni festgestellt hatte, dass die Raucherlaubnis in der Gastronomie rechtskonform ist. Mit dem nun am Dienstag erfolgten Nationalratsbeschluss ist das Rauchen künftig an allen öffentlichen Orten verboten, wo Speisen und Getränke hergestellt, verarbeitet, verabreicht oder konsumiert werden. Darunter fallen auch Versammlungen in Pfarrsälen sowie Feuerwehrfeste, Festzelte, Mehrzweckräumlichkeiten sowie schulische Einrichtungen und Freiflächen, in denen Kinder und Jugendliche beaufsichtigt und beherbergt werden, z. B. Internate. Das Verbot gilt auch für Shishas und E-Zigaretten.