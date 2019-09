Kuh stürzt im Stall um: Pensionistin (82) tot!

Eine 82-Jährige aus dem Bezirk Ried im Innkreis trieb am 12. September gegen 12.40 Uhr auf einem Bauernhof in Mehrnbach gemeinsam mit ihrem Enkel die Kühe von der Weide in den Stall. Dabei begab sich die Pensionistin in den Laufstall, wohin die Kühe getrieben wurden. Ihr Enkel befand sich am Stalleingang und trieb die Kühe in den Laufstall.