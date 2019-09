Ski-Star ist wieder voller Energie fürs Training

Seit vergangenem Wochenende weilt die Slalomspezialistin inzwischen in Uschuaia in Argentinien. Dort wird gemeinsam mit dem Kolleginnen Lara Della Mea, Anita Gulli, Vivien Insam, Roberta Midali, Martina Peterlini und Marta Rossetti hart an der neuen Saison trainiert. Im vergangenen Weltcup-Winter belegte Curtoni in der Slalom-Weltcup-Wertung Platz elf.