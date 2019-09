DNA-Spur entlarvte Italiener als Motorsägen-Dieb

Vor Wohnung im Bezirk Kirchdorf erwischt

Durch Ermittlungen der Polizei Kirchdorf an der Krems konnte der italienische Staatsangehörige am 10. September 2019 kurz vor 20 Uhr in einer Wohnung im Bezirk Kirchdorf lokalisiert und festgenommen werden. Bei seiner Einvernahme gestand er, seinen Lebensunterhalt in Österreich durch Betrügereien, Diebstähle und Einbrüche zu bestreiten. Angaben zu konkreten Taten verweigerte er. Auch sein 25-jähriger Komplize, der am Einbruch in die Firma in Micheldorf beteiligt war, konnte ausgeforscht werden. Der 44-Jährige wurde in die JA Wels eingeliefert.