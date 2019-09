Hunderte Mitarbeiter bekamen zu wenig Geld

Die 2500 Mitarbeiter des Krankenhauses arbeiteten größtenteils zuvor in anderen Kliniken, deren Standorte aufgelöst wurden. In vielen dieser Häuser gab es diverse Zulagen, wie etwa Gefahren- oder Infektionszulagen. Einige dieser Mehrleistungen sind in der Klinik in Floridsdorf allerdings nicht mehr vorhanden. Damit Pfleger, Ärzte & Co. nicht durch die Finger schauen, gibt es Ausgleichszahlungen in gleicher Höhe - und die noch etwa fünf Jahre lang.