Crawford & Co.: Starke Mütter als Style-Vorbilder

In solchem Outfit feierte das Crawford-Küken in New York im Edition Hotel seinen 18. Geburtstag, und der wurde insgeheim auch zur Hommage an die Mama. Nicht nur weil Kaia selbst längst zu den erfolgreichsten Models gehört, sondern wegen der sexy Kleidung. Ein ähnliches Modell, das berühmte Versace-Bustier aus der „Bondage“-Kollektion, trug Cindy bereits im Jahr 1992 bei den MTV-Video-Music-Awards in Los Angeles.