Lkw-Lenker hörte dumpfen Knall von Aufschlag

Die Betroffenheit in St. Florian ist riesig - der junge Feuerwehrmann Thomas T. (27) wurde am Montag auf der A1 von einem Sattelkraftfahrzeug, gelenkt von einem 27-Jährigen aus Ungarn, erfasst. Dann dürfte sein Körper von weiteren Fahrzeugen 30 Kilometer weit mitgeschleift und dabei in mehrere Teile zerstückelt worden sein.