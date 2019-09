Argentinien und Spanien stehen im WM-Halbfinale

Nach der ersten Niederlage im Turnierverlauf müssen die Serben, die bei der WM 2014, Olympia 2016 und bei der EM 2017 jeweils Silber geholt hatten, nun sogar um die direkte Olympia-Qualifikation bangen, denn nur die beiden besten WM-Teams aus Europa erhalten jetzt schon ein Ticket für die Sommerspiele 2020 in Tokio. Argentinien hat dagegen die Teilnahme am Großereignis in Japan bereits sicher und hofft auf die erste WM-Medaille seit 2002, als das Team erst im Finale an Jugoslawien gescheitert war. Polen hielt bei seiner erst zweiten WM-Teilnahme lange gut mit den favorisierten Spaniern mit. Doch am Ende setzte sich dann doch die Extraklasse und Erfahrung von Gasol, Rubio und Co. durch. Der EM-Dritte Spanien wartet seit dem Titel 2006 auf eine WM-Medaille.