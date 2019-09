„Wir brauchen ein neues Verständnis von Spaß“

„Krone“: Herr Habeck, wie sind Sie eigentlich nach Wien gefahren?

Robert Habeck: Mit dem Zug aus Weimar. Eigentlich sollte ich um 1.30 Uhr in Würzburg in den Nachtzug umsteigen, aber der hatte eine Stunde Verspätung. Das Warten am Gleis tat schon etwas weh. Aber dann kam eine alte Dame zu mir, gab mir eine heiße Schokolade und sagte: „Sie sehen so durchgefroren aus.“ In Wien war ich dann um zehn Uhr.