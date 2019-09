„Es ist egal,was der Minister sagt!“

Es wird aber immer wieder damit argumentiert, dass dann in der Folge alle – von Bregenz bis Gramartneusiedl – solche Ausnahmen wollen. Was sagen sie dazu?

Das steht deshalb nicht zur Debatte, weil es vom Boden- bis zum Neusiedlersee keine derart belastende Situation gibt wie in Kufstein und Umgebung. Das ist der Punkt. Und nicht Diskussionen auf falschen fachlichen Grundlagen mit unzuständigen politischen Kommentatoren oder Äpfel mit Birnen-Vergleichen.