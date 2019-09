Herzlos! Jäger in Indien begraben lebende Antilope

Mit der Schaufel eines Baggers wurde die Nilgauantilope in einen Graben gestoßen - ein Unterfangen, das nicht beim ersten Versuch gelang. Als das Tier schließlich in sein Grab gefallen war, schüttete der Bagger unaufhörlich Erde in die Grube, bis es vollkommen bedeckt war. Die Antilope musste qualvoll ersticken.