Cyberangriff auf ÖVP: Parteien fordern Aufklärung

Die ÖVP sieht sich im Wahlkampf als Opfer eines groß angelegten Cyberangriffs. In den vergangenen Wochen sei aus der Parteizentrale eine riesige Menge an Daten abgezogen worden, teilte ein von der Partei eingesetzter Sicherheitsexperte am Donnerstag mit. „Wenn die von der ÖVP behauptete Hackerattacke tatsächlich stimmen sollte, wäre es wirklich ein Skandal und besorgniserregend, dass in Österreich nicht linke Parteien mittels illegaler Aktionen beschädigt und vernichtet werden sollen“, sagte FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky. Er fordere volle und rasche Aufklärung seitens der Volkspartei. „Die Situation ist ernst und besorgniserregend.“