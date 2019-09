Highlights der Hirscher-PK HIER zum Nachschauen

Marcel Hirscher hat am Mittwoch seine aktive Ski-Karriere beendet. „Es ist der Tag, an dem ich meine aktive Karriere beenden werde“, sagte der 30-Jährige bei einer Pressekonferenz in Salzburg. Hirscher ist zweifacher Olympiasieger und siebenfacher Weltmeister, außerdem hat er zuletzt achtmal in Folge den Gesamtweltcup der Herren geholt. Die Entscheidung zum Rücktritt habe sich vor rund zwei Wochen bei ihm herauskristallisiert.