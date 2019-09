Industrie kritisiert Schulen

Zuerst die gute Nachricht: Die Zahl jener, die eine Lehre in einem Industriebetrieb beginnen, steigt in Niederösterreich kontinuierlich an. Für heuer wird bei den Anfängern sogar mit einem Plus von zehn Prozent gerechnet. „Auch wenn es immer weniger geeignete Kandidaten gibt“, so der bittere Nachsatz von Spartensprecher Thomas Salzer. Für die Geeigneten wird aber viel getan. In nicht weniger als 60 heimischen Industriebetrieben gibt es zusätzliche Lehrwerkstätten. Bei der Wirtschaftskammer betont man „Die Lehrlinge werden bestens auf das Berufsleben vorbereitet.“