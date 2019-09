Kehren die Nerds bald auf den Bildschirm zurück?

„Ich denke, bei diesen Charakteren will man wissen, was in ein paar Jahren mit ihnen passiert ist“, so Cendrowski zum „Forbes“-Magazin. „Wenn Chuck Lorre in ein paar Jahren einige der Rollen zurückbringen will, um etwas Neues auszuprobieren, dann wäre ich gerne involviert.“ Ideen für eine Fortsetzung gebe es genug, weiß er. „Es wäre einfach, weiterzumachen. Man kann so viel in ihren Leben erforschen und die Charaktere weiterbringen. Allerdings müsste es eine eigene Show mit einem eigenen Existenzgrund sein.“