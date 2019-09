50.000 Dollar: Weißhaidinger hofft auf großen Wurf

Ein Duo favorisiert

Gregor Högler (und natürlich auch Weißhaidinger) ist eine leichte Anspannung vor dem Finale in Brüssel anzumerken. „Die harte Trainingsarbeit für die WM ist abgeschlossen, jetzt wird das Training reduziert. Im September warten auf uns mit Brüssel, Minsk und Doha die drei wichtigsten Wettkämpfe des Jahres. Wer in Brüssel vorne mit dabei ist, der kann beruhigt zur WM nach Doha fahren!“ Anfang nächster Woche steigt dann schon in Minsk das „MATCH“, der Kontinentalkampf zwischen Europa und den USA, wofür Luki als einer der besten Europäer nominiert wurde. Vor der WM in Doha (27. September bis 6. Oktober) wirft er dann nur noch am 13. September in Ried.