Die Kuh, die ein Reh sein wollte: „Yvonne“ ist tot

Sie wurde berühmt als „Kuh, die ein Reh sein will“: Acht Jahre nach ihrer spektakulären Flucht durch die Wälder Oberbayerns ist Kuh „Yvonne“ am Dienstag auf dem Gnadenhof Gut Aiderbichl in Deggendorf gestorben. Zwei Tage hätten Tierärzte und Pfleger um ihr Leben gekämpft, doch am Ende habe die 14 Jahre alt gewordene Kuh nach einer schweren Beckenverletzung eingeschläfert werden müssen, teilte Gut Aiderbichl am Dienstag mit. „Schweren Herzens mussten wir uns dazu durchringen, ,Yvonne‘ gehen zu lassen“, erklärte Geschäftsführer Dieter Ehrengruber.