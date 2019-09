Harry: „Nehme Privatjet, um Familie zu schützen“

Zu der Kritik um die Flüge im Privatjet nahm Prinz Harry jetzt zum ersten Mal selbst Stellung. Denn um sein und Meghans neuestes Projekt namens „Travalyst“ vorzustellen, reiste Prinz Harry am Dienstag nach Amsterdam - „im Linienflugzeug“, wie der 34-Jährige klarstellte. Denn: „Ich reise zu 99 Prozent per Linienflugzeug um die Welt“, so Harry in der Rede.