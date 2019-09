Matthias Schwab Achter bei European Masters

Matthias Schwab hat das European Masters der Golfprofis in Crans Montana (Schweiz) am Sonntag auf dem achten Rang abgeschlossen! Es war der sechste Top-Ten-Platz der Saison für den Steirer, der nach dem Auftakt geführt hatte. Am letzten Tag spielte Schwab eine 68er-Runde (2 unter Par), zwei Schläge fehlten ihm zur Teilnahme am Stechen.