Gleitschirmflieger aus Bruck tödlich verunglückt

Drama am östlichen Hang des Monte Rosa im norditalienischen Aostatal: Zwei steirische Gleitschirmflieger prallten am Samstag während des Fluges gegen die Felsen des Massivs. Zeugen vermuteten, dass die beiden Männer im Alter von 32 und 42 Jahren, die mit einem Zweisitz-Paraglider unterwegs waren, mit dem Segel in Schwierigkeiten geraten waren.