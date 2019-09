Match zwischen Nadal und Djokovic sorgt für Ärger

Exhibition mitten in der Saison

Mit doch einigem Ärger hat Straka allerdings beobachten müssen, dass die ATP zwei Superstars eine Ausnahmegenehmigung für eine Exhibition mitten in der Saison erteilt hat. Ein wegen Terminproblemen im Vorjahr abgesagter Schaukampf zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic zugunsten der Flutopfer in Nadals Heimat Mallorca darf nun am 24. Oktober in Kasachstan ausgetragen werden. Also genau in der Wien-Woche.