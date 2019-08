Traum von Einer-Medaille für Lobnig geplatzt

Die WM-Medaillenserie von Ruderin Magdalena Lobnig ist ausgerechnet bei den Heim-Titelkämpfen gerissen! Die in den vergangenen beiden Jahren jeweils mit WM-Bronze dekorierte Kärntnerin belegte am Samstag in Ottensheim in ihrem Semifinal-Lauf nur Rang fünf, womit sie nun für das Erreichen eines Olympia-Quotenplatzes am Sonntag (12.18 Uhr) in die Top-3 des B-Finales kommen muss.