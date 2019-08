Feuerwehr befreite Babykatze aus Holzbrett

Beim Spielen saß plötzlich eine herzige Babykatze in der Klemme: Sie blieb mit dem Kopf in einem Holzbrett stecken. Kameraden der Stadtfeuerwehr Bruck an der Mur befreiten die kleine Samtpfote aus ihrer misslichen Lage, indem sie das Brett vorsichtig auseinanderschnitten. Der Stubentiger war zwar sehr erschrocken, blieb aber unversehrt.