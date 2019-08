Mit Schüssen gestoppt: Messer-Angreifer stabil

Am Oberkörper getroffen

Die Polizei wurde gegen 2.45 Uhr alarmiert. Der Tatverdächtige soll dann mit dem Messer in der Hand zielgerichtet in Richtung der Polizisten gelaufen sein, Warnungen und Pfefferspray keine Wirkung gezeigt haben. So zog ein Polizist die Dienstwaffe, schoss mehrmals auf den 39-Jährigen und traf ihn am Oberkörper.