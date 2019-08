Meghan fühlt sich von Kate unter Druck gesetzt

Meghan wegen Privatjet-Reisen in Kritik

Zuletzt sorgten Harry und Meghan mit ihren Flügen im Privatjet für Aufsehen. Gleich vier Mal in nur elf Tagen jetteten die Sussexes mit Baby Archie Harrison durch Europa - zuerst nach Ibiza, dann nach Südfrankreich zu Elton John. Gerüchten zufolge soll allein der Urlaub auf der Baleareninsel 118.000 Euro verschlungen haben. Gleichzeitig zeigten sich Kate und William mit den Kindern George, Charlotte und Louis in ihrem Sommerurlaub weitaus sparsamer: Für ihren Trip nach Schottland nahmen sie in einem Linienflieger einer Billig-Airline Platz und bezogen in Schloss Balmoral, der Sommerresidenz der Queen, Quartier.