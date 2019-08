Kate und William nehmen mit Kids Billig-Linienflug

Gleich vier Mal jetteten Prinz Harry und seine Meghan mit Söhnchen Archie Harrison in nur elf Tagen im Privatflieger durch Europa. Zuerst ging es zum Erholen nach Ibiza, danach statteten die Sussexes Elton John in Südfrankreich einen Besuch ab. Die Kritik an den klimaunfreundlichen Flügen ließ da freilich nicht lange auf sich warten.