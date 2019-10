Honig soll beim Abnehmen helfen

McInnes teilt sein Ernährungskonzept zunächst in zwei Phasen ein: Zunächst soll man seine Ernährung umstellen. Also weg von Softdrinks, Lightprodukten und Fastfood, mehr in Richtung natürliche und frische Lebensmittel. Der Experte rät zu viel Eiweiß, Vollkorn statt Weißmehl und Obst in Maßen. In der zweiten Phase kommt dann der Honig ins Spiel. Dieser soll ab sofort Zucker in der Ernährung ersetzen. Statt Zucker kommt Honig in Kuchen, Müsli, Tee und selbstgemachte Limonaden. Zusätzlich werden jeden Abend zwei Teelöffel Honig eingenommen. Statt Nutella kommt Honig aufs Brot und kommerzielle Fruchtjoghurts werden durch Naturjoghurt mit Honig ersetzt. All diese Umstellungen stellen keinen großen Verzicht dar und wirken sich langfristig positiv auf unser Wohlbefinden aus.