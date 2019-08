Thiem: „Diese Fragen kann ich nicht mehr hören“

„Krone“: Warum? Was kann der Grund dafür sein?

Thiem: Schwer zu eruieren, Kitzbühel war sehr anstrengend. Ich bin in jedem Match an die Grenzen gegangen, habe bei jedem Punkt um mein Leben gespielt. So sehr wollte ich diesen Titel. Rundherum war extrem viel los, so viele Leute. Ein Traum, dass dieses Turnier so explodiert ist. Doch diese Woche kostete enorm viel Kraft.