Graz rüstet sich für Berufs-Europameisterschaft

Ohne Herk würde es die Skills in der Steiermark nicht geben. 2014 in einem Bistro im französischen Lille ventilierte er in kleiner Runde erstmals die Idee - und wurde heftig belächelt. Österreichisches Schicksal halt: Einer der Visionen hat, braucht einen Arzt. Aber so ein Obersteirer kann sehr konsequent sein - und so gibt’s, nach sechs mühsamen Jahren, die Spiele in der Steiermark. Und viele Schulterklopfer, die eh immer schon gewusst haben, dass es eine Top-Sache ist.