Deutscher in Thailand von Elefant aufgespießt

In der thailändischen Provinz Chonburi hat ein Elefant einen deutschen Auswanderer angegriffen und mit einem Stoßzahn am Bein aufgespießt. Der 69-Jährige mit Wohnsitz in der Nähe hatte auf seiner täglichen Radtour an dem Elefanten-Park rund 75 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Bangkok angehalten, um den Dickhäuter zu beobachten.