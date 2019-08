„Ich bin wirklich sehr stolz, ein Steirer zu sein“

Sie haben als Lehrling in Graz angefangen: Wie beurteilen Sie die Entwicklung, die die steirische Küche seither genommen hat?

Die ist rasant verlaufen, ohne dabei jemals den Pfad der Qualität verloren zu haben. In meiner Jugend war ein Toast mit gebeiztem Lachs um 7,50 Schilling der Inbegriff gehobener Kulinarik. Heute hat die steirische Küche moderne Züge angenommen, ohne dabei auf klassische Gerichte zu verzichten. Sie kann so weltweit mithalten.