Vilimsky will Türkis-Blau, aber nicht „betteln“

Die FPÖ würde nach der Nationalratswahl am 29. September gerne noch einmal in eine Regierungskoalition mit der ÖVP gehen. Dieser Wunsch lässt sich schon an den Wahlplakaten erkennen. Auch der blaue Generalsekretär Harald Vilimsky hat am Samstag dieses Anliegen unterstrichen, aber betont: „Wir betteln nicht darum“, sondern die FPÖ entspreche damit nur dem Wunsch der Wähler.