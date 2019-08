Das Drama um Mutter (31) und ihr ungeborenes Kind

„Er wollte nicht zu dem Baby stehen“

„Sie fürchtete Klatsch in ihrem Heimatort“, so der Mann, „deshalb traute sie sich nur mit Menschen von weit weg über ihre Probleme zu reden.“ Und das seien „einige gewesen“. Unverstanden, in Zwänge gepresst habe sie sich gefühlt, von ihrem Umfeld. Was weiß Gerhard B. über Florian M.? „Julia hat mir erzählt, dass er sie mit falschen Versprechungen getäuscht hätte und nicht zu dem Baby, das in ihr wuchs, stehen würde. Er soll sie weder finanziell noch seelisch unterstützt haben. Als sie etwa im Frühjahr wegen einer Blutung ins Spital musste, hat ihn das angeblich völlig kalt gelassen.“