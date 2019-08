Mutter des Opfers: „Sie freute sich so auf Anna“

Demnächst hätte Julia H. ihr viertes Kind erwartet. Doch in der Nacht auf Samstag wurde die 31-Jährige in ihrer Wohnung in Paternion (Kärnten) umgebracht. Auch für das Baby in ihrem Bauch kam jede Hilfe zu spät. Unter Tatverdacht: der Vater des Ungeborenen. „Ich ahnte, wer er ist“, sagt die Mutter des Opfers im „Krone“-Interview. Der Mordverdächtige selbst beteuert aber seine Unschuld und hat einen möglichen neuen Täter ins Spiel gebracht.