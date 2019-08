Migranten dürfen nach Malta, müssen aber weiter

Wenige Tage nach der Lösung des Streits um das Rettungsschiff Open Arms mit knapp 100 Migranten an Bord sind nun auch für jene 356 Menschen Aufnahmeländer gefunden worden, die zwei Wochen lang nach ihrer Rettung aus dem Mittelmeer auf dem NGO-Schiff Ocean Viking ausharren mussten. Malta werde erst einmal alle Betroffenen aufnehmen, bevor diese dann auf andere EU-Staaten verteilt würden, teilte die Regierung in Valletta am Freitag mit. „Keiner wird in Malta bleiben“, twitterte Premier Joseph Muscat.